**Calcio: Zoff, 'stadi chiusi? Non spetta a me giudicare, chi deve decidere farà scelta giusta'** (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Non mi posso permettere di giudicare un'eventuale decisione di chiudere gli stadi. Sono argomenti che non conosco abbastanza e non mi riguardano. spetta decidere al Governo, dopo aver ascoltato il parere della comunità scientifica, e farà le scelte più giuste". Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, in merito alla possibile chiusura degli stadi per l'emergenza Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Non mi posso permettere diun'eventuale decisione di chiudere gli. Sono argomenti che non conosco abbastanza e non mi riguardano.al Governo, dopo aver ascoltato il parere della comunità scientifica, ele scelte più giuste". Così all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino, in merito alla possibile chiusura degliper l'emergenza Covid.

Advertising

TV7Benevento : **Calcio: Zoff, 'stadi chiusi? Non spetta a me giudicare, chi deve decidere farà scelta giusta'**... - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Azzurri Roma Sud Presidente Gianni Golini ? Calcio Gianni Rivera Gi… - rickylupo64 : @Mar__J05 @3dc8 @SCUtweet 'Che poi questi abbiamo i piedi storti è un'altro conto'??? Dai non torniamo indietro al… - Stefano88162581 : @Skysurfer72 Boniperti di calcio ne capiva.. il problema non erano i soldi ,ma un ciclo finito..e l’avvento di Berl… - MassimoMarchiol : @gaiatortora @pronostici22 Mi gioco pure un colpo di testa di zoff da calcio d'angolo...erano 180 anni che non si v… -