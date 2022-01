**Calcio: Lega Serie A vince tre ricorsi al Tar su quattro contro le Asl** (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - La Lega Serie A vince tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. I Tar di Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia danno ragione alle Lega calcio togliendo di fatto dal regime di quarantena i giocatori di Udinese, Torino e Salernitana negativi al tampone che non sono più in isolamento. Il Tar dell'Emilia conferma invece la quarantena per il Bologna. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - Latre deipresentatii provvedimenti delle Asl locali. I Tar di Piemonte, Campania e Friuli Venezia Giulia danno ragione allecalcio togliendo di fatto dal regime di quarantena i giocatori di Udinese, Torino e Salernitana negativi al tampone che non sono più in isolamento. Il Tar dell'Emilia conferma invece la quarantena per il Bologna.

