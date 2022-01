Calcio: Lega Serie A, capienza ridotta a 5.000 spettatori (Di sabato 8 gennaio 2022) La Serie A ha deciso di auto - ridursi la capienza degli stadi a 5.000 spettatori per il mese di gennaio, a partire dalla terza giornata del girone di ritorno. È questa la decisione, apprende l'ANSA, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) LaA ha deciso di auto - ridursi ladegli stadi a 5.000per il mese di gennaio, a partire dalla terza giornata del girone di ritorno. È questa la decisione, apprende l'ANSA, ...

Advertising

TgLa7 : #Calcio Lega #SerieA: per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alle partite. - MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'assemblea della Lega calcio di #SerieA ha appena approvato all'unanimità una delibera che autolimita dal 16 gennaio per… - CarloNonFarl0 : Fossi nella @OfficialASRoma farei direttamente a porte chiuse per smerdare la lega calcio e questo governo di cacca. -