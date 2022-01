Caccia alle Colonne d'Ercole: scoperto il "confine del mondo"? (Di sabato 8 gennaio 2022) Un team di ricercatori spagnoli afferma che potrebbe aver trovato il tempio di Ercole Gaditano, un luogo che per molti rappresenterebbe la sede delle mitiche Colonne d'Ercole Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Un team di ricercatori spagnoli afferma che potrebbe aver trovato il tempio diGaditano, un luogo che per molti rappresenterebbe la sede delle mitiched'

Advertising

ForliniMaurizio : @silvia92745700 Hanno terrorizzato la popolazione, hanno fallito col vaccino ma continuano ad insistere, adottando… - simmese : @longagnani Non se lo pongono il dilemma, perché la scienza... ma, da fisico matematico dico che questa non è scien… - MisssFreedom : @elevisconti @ferrazza Sul serio non percepisci che è in atto una caccia alle streghe? Veramente ti servono gli esempi? - internazlucana : RT @TgRaiBasilicata: A #VietridiPotenza una 67enne, intorno alle 19.30, è stata investita da un'auto, a poca distanza dal centro abitato.… - piucheperfetto : Si è creata una caccia alle streghe per questo virus, fra no-vax, pro-vax e tutte le altre categorie nate in questi… -