Botticelli, all’asta a New York un capolavoro influenzato da Savonarola: “L’Uomo dei dolori” (Di sabato 8 gennaio 2022) Un ritratto di Cristo risorto, uno degli ultimi grandi capolavori rimasti ancora in mani private di Sandro Botticelli (Firenze, 1445-1510), sarà il lotto migliore della “Masters Week” della casa d’aste Sotheby’s a New York il prossimo 27 gennaio. Il dipinto intitolato in inglese “The Man of Sorrows” (L’Uomo dei dolori) partirà da una stima di 40 milioni di dollari ma le attese del mercato dell’arte sono per un prezzo finale doppio. L’opera, eseguita tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, risale al periodo in cui Botticelli fu notevolmente influenzato dalle prediche del frate domenicano Girolamo Savonarola e adottò uno stile caratterizzato da simbolismo cristiano e spiritualità visionaria. LEGGI ANCHE Sviene davanti alla Venere di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022) Un ritratto di Cristo risorto, uno degli ultimi grandi capolavori rimasti ancora in mani private di Sandro(Firenze, 1445-1510), sarà il lotto migliore della “Masters Week” della casa d’aste Sotheby’s a Newil prossimo 27 gennaio. Il dipinto intitolato in inglese “The Man of Sorrows” (dei) partirà da una stima di 40 milioni di dollari ma le attese del mercato dell’arte sono per un prezzo finale doppio. L’opera, eseguita tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, risale al periodo in cuifu notevolmentedalle prediche del frate domenicano Girolamoe adottò uno stile caratterizzato da simbolismo cristiano e spiritualità visionaria. LEGGI ANCHE Sviene davanti alla Venere di ...

