Allo stadio solo 5.000 spettatori il 16 e il 23 gennaio (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto apprende l'AGI, ha deciso che per le giornate del 16 e del 23 gennaio, solo 5.000 persone potranno assistere alle partite.La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa in calendario mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'Assemblea della Lega calcio, secondo quanto apprende l'AGI, ha deciso che per le giornate del 16 e del 235.000 persone potranno assistere alle partite.La ventunesima giornata in programma domani e la finale di Supercoppa in calendario mercoledì 12 avranno ancora il 50% del pubblico

