5000 spettatori per 22ª e 23ª giornata: le decisioni della Lega Serie A (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ terminata l’Assemblea di Lega Serie A riunitasi d’urgenza quessto pomeriggio a causa dell’emergenza Covid: la Lega, come trapelato dalle anticipazioni, ha deciso di portare a 5000 spettatori la 22ª e 23ª giornata di Serie A. I club hanno votato all’unanimità, ma la giornata di domani, la 21ª e la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma per il 12 gennaio, restano con la precedenza capienza al 50% per una questione di tempo: risultava difficole, infatti, riorganizzare tutto in così poco tempo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 gennaio 2022) E’ terminata l’Assemblea diA riunitasi d’urgenza quessto pomeriggio a causa dell’emergenza Covid: la, come trapelato dalle anticipazioni, ha deciso di portare ala 22ª e 23ªdiA. I club hanno votato all’unanimità, ma ladi domani, la 21ª e la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma per il 12 gennaio, restano con la precedenza capienza al 50% per una questione di tempo: risultava difficole, infatti, riorganizzare tutto in così poco tempo. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FONTE AGI, ASSEMBLEA DI LEGA: MASSIMO 5000 SPETTATORI Per le giornate del 16 e 23 gennaio prossi… - AlfredoPedulla : Assemblea di #Lega: massimo 5000 spettatori per le giornate del 16 e 23 gennaio. Molto bene (…), tra poco fischio d’inizio - mt_ceo : RT @Pep204: Stadio San Siro: 76mila posti. Con la capienza a 5000 spettatori, il riempimento è del 6.5% circa. Stadio Pier Luigi Penzo: 11… - Pep204 : Presumo che #MilanJuve era già sold out quindi 36-37000 spettatori. Quindi i 5000 mila come li scelgono? Estrazio… - _treacherous_13 : RT @_sbullo_: Lo stadio Penzo di Venezia al 50% è aperto a 5575 spettatori, ora invece lo sarà per 5000, circa 11% in meno. Mentre per San… -