Zona gialla: entrano Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna e Valle d'Aosta Iss: «Rischio epidemia non controllata e non gestibile» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Zona gialla e Zona arancione: si accendono di nuovo le spie dell' allarme contagi. Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni (tarato sul virus che causa il Covid... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022)arancione: si accendono di nuovo le spie dell' allarme contagi. Il sistema dei colori delle regioni che ci accompagna da due anni (tarato sul virus che causa il Covid...

Advertising

sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - pcbassignana : RT @RegLiguria: ?? Dal 10 gennaio al 16 gennaio la #Liguria sarà in zona gialla: secondo i dati del report di monitoraggio settimanale l'inc… - benjamn_boliche : ?? Coronavirus, da lunedì passano in zona gialla le regioni Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna. - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: Dal 10 gennaio, zona gialla per la Valle d'Aosta. Il Presidente della Regione @ErikLavevaz alla comunità valdostana: 'E'… -