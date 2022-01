Zona gialla | entrano Toscana | Abruzzo | Emilia Romagna e Valle d' Aosta Iss | «Rischio epidemia non controllata e non gestibile»

Advertising

sole24ore : Dal 3 gennaio Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla - Agenzia_Ansa : Passeranno in zona gialla da lunedì prossimo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia #ANSA - benjamn_boliche : RT @RaiNews: Silvio Brusaferro, Iss: 'Ospedali rischiano saturazione' - horottoilvetro : RT @RaiNews: Silvio Brusaferro, Iss: 'Ospedali rischiano saturazione' - AnsaPuglia : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:la Puglia ad un passo dalla zona gialla. Slitta di una settimana apertura scuole a Orsara e Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

Le Regioni che cambiano colore Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna cambiano colore. Salgono a 15 le Regioni e le province autonome in. La decisione del governo si basa sui dati del monitoraggio settimanale diffuso da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. In tutti e quattro i territori è stata superata ...Da lunedì Toscana, Emilia - Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta passano dallabianca a quella. Con l'aggiunta di queste quattro, diventano così in tutto 15 le Regioni gialle.Dal 10 gennaio 2022 le attività o i servizi che, in zona bianca, gialla e arancione, richiederanno l’esibizione del Super Green Pass da vaccino/guarigione, sono: Consumazione al tavolo, sia all’aperto ...Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che colloca in zona gialla a partire da lunedì 10 gennaio Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Val d’Aosta. Condividi: Fai clic per condi ...