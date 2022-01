Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo a Capodanno, la procura di Milano indaga su almeno 6 casi in una notte (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono almeno sei le ragazze vittime di Violenze sessuali in piazza Duomo la notte di Capodanno su cui indaga la procura di Milano. Oltre alla 19enne aggredita da un gruppo di trenta ragazzi a piazza Duomo, nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche l’amica, che è riuscita ad evitare il peggio solamente grazie all’intervento di una terza persona, che l’ha aiutata a divincolarsi dal «branco» di assalitori. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina social Milanobelladadio, con la ragazza che in un secondo momento ha raccontato la vicenda: «All’inizio sembrava scherzassero ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono fatti violenti. Ho ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sonosei le ragazze vittime diinladisu cuiladi. Oltre alla 19enne aggredita da undi trenta ragazzi a, nella vicenda sarebbe stata coinvolta anche l’amica, che è riuscita ad evitare il peggio solamente grazie all’intervento di una terza persona, che l’ha aiutata a divincolarsi dal «branco» di assalitori. Il video della violenza è stato diffuso dalla pagina socialbelladadio, con la ragazza che in un secondo momento ha raccontato la vicenda: «All’inizio sembrava scherzassero ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono fatti violenti. Ho ...

Agenzia_Ansa : Dopo la ragazza aggredita in piazza Duomo Milano, sono in corso indagini su almeno 5 casi analoghi. Si tratta di vi… - repubblica : Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo: indagini su almeno 5 casi. 'Violenze sessuali di gruppo come a Colonia' [d… - LaStampa : Aggredita dal branco in piazza del Duomo, l’indagine sulle violenze sessuali di gruppo si allarga: almeno 5 casi a… - ros52demarco : RT @repubblica: Aggressioni a Capodanno in piazza Duomo: indagini su almeno 5 casi. 'Violenze sessuali di gruppo come a Colonia' [di Luca D… - Dome689 : RT @Open_gol: Nella notte di San Silvestro ci sarebbero stati almeno sei casi di violenze contro altrettante ragazze che festeggiavano il C… -