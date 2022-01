Una vita anticipazioni: Genoveva è in carcere, Felicia è morta? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ottime notizie per i fan di Una vita che domani decideranno di vedere la soap. Nel sabato pomeriggio di Canale 5 si raddoppia. Domani, 8 gennaio 2022, andranno in onda nuovi episodi della soap spagnola che ci terrà compagnia dalle 14,30 alle 16,30 ben due ore quindi di puntata in compagnia dei protagonisti di Acacias 38. Scopriremo finalmente che cosa farà Genoveva: confesserà di essere lei l’assassina di Marcia? E Felipe e gli altri, come reagiranno di fronte alle sue parole, erano quelle che si aspettavano? Domani su Canale 5 quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1301 di Acacias 38, poi l’episodio 1302 integrale e anche la prima parte dell’episodio 1303. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni: eccole per voi. Una vita anticipazioni: la trama dell’8 gennaio 2022 Lolita parte per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ottime notizie per i fan di Unache domani decideranno di vedere la soap. Nel sabato pomeriggio di Canale 5 si raddoppia. Domani, 8 gennaio 2022, andranno in onda nuovi episodi della soap spagnola che ci terrà compagnia dalle 14,30 alle 16,30 ben due ore quindi di puntata in compagnia dei protagonisti di Acacias 38. Scopriremo finalmente che cosa farà: confesserà di essere lei l’assassina di Marcia? E Felipe e gli altri, come reagiranno di fronte alle sue parole, erano quelle che si aspettavano? Domani su Canale 5 quindi vedremo la seconda parte dell’episodio 1301 di Acacias 38, poi l’episodio 1302 integrale e anche la prima parte dell’episodio 1303. Ma vediamo nel dettaglio le: eccole per voi. Una: la trama dell’8 gennaio 2022 Lolita parte per ...

Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 gennaio: morti sospette, nuovi misteri Cosa accade ad Acacias nelle prossime puntate? Rosina sospetta di José e Alodia, Genoveva medita vendetta contro Felipe, Marcos indaga sulla morte di Felicia, Antonito è nei guai ...

