Una Vita Anticipazioni 8 Gennaio 2022: Felipe e Santiago sono d'accordo. Genoveva finisce in carcere! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 8 Gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano della trappola ordita da Felipe ai danni di Genoveva, presto in carcere. Giustizia sarà fatta per la povera Marcia! Leggi su comingsoon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 8su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano della trappola ordita daai danni di, presto in carcere. Giustizia sarà fatta per la povera Marcia!

Advertising

Avvenire_Nei : È la sua stessa vita l'ultimo scalzo dono d'una madre afghana in fuga - damore_marco : #JuventusNapoli Commento tecnico: Ogni scarrafone è bello ‘a mamma soia! Commento tattico: ‘a verità è figlia d’’o… - CarloCalenda : Non va bene l’obbligo solo per gli over 50 e non va bene aspettare un mese. Non va bene per gli ospedali, gli infer… - Mikepub1 : RT @fortnardelli: La Repubblica:'Super Green Pass, da lunedì si cambia. Ecco le nuove regole che escludono i No Vax dalla vita sociale' Ch… - giovannadalila : RT @a_den2017: Aiutiamo la piccola Night ad avere una vita? È in canile da 12 anni, da quando aveva 3 mesi! Condividete, per favore ???? htt… -