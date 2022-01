Trend in crescita nel 2021 per Alfa Romeo (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – In uno scenario di mercato sempre più competitivo e in un’industry che ha visto una complessiva contrazione, Alfa Romeo registra un 2021 con un Trend in crescita su tutti i principali indicatori. Per il terzo anno consecutivo, Alfa Romeo Stelvio è al vertice nel segmento di riferimento D-SUV, con una quota di mercato che sfiora il 50% tra i SUV a motore termico per sfondare il tetto del 50% nel comparto premium. Il mercato, dunque, continua a premiare il primo SUV nella storia ultracentenaria del marchio. Inoltre Alfa Romeo Giulia è prima in assoluto tra le berline non ibride del segmento D, con quasi il 60% di quota, ed è prima anche nel cluster premium, con un incremento di quota quasi doppio rispetto al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – In uno scenario di mercato sempre più competitivo e in un’industry che ha visto una complessiva contrazione,registra uncon uninsu tutti i principali indicatori. Per il terzo anno consecutivo,Stelvio è al vertice nel segmento di riferimento D-SUV, con una quota di mercato che sfiora il 50% tra i SUV a motore termico per sfondare il tetto del 50% nel comparto premium. Il mercato, dunque, continua a premiare il primo SUV nella storia ultracentenaria del marchio. InoltreGiulia è prima in assoluto tra le berline non ibride del segmento D, con quasi il 60% di quota, ed è prima anche nel cluster premium, con un incremento di quota quasi doppio rispetto al ...

