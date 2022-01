Tottenham, Conte: “Per Eriksen qui le porte sono sempre aperte” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Non ho parlato di recente con Christian Eriksen ma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona”. Lo ha detto l’allenatore del Tottenham, Antonio Conte, commentando il ritorno di Christian Eriksen su un campo da calcio dopo l’attacco di cuore agli Europei: “Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Non ho parlato di recente con Christianma è stato fantastico vederlo in campo calciando la palla. Parliamo di un giocatore importante ma anche di una grande persona”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, commentando il ritorno di Christiansu un campo da calcio dopo l’attacco di cuore agli Europei: “Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Leper Christian”. SportFace.

