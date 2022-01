Speranza: "L'indirizzo è e resta lo stesso: scuola in presenza e in sicurezza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità. L'indirizzo è e resta: scuola in presenza in sicurezza". Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Non vogliamo - ha aggiunto - che siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa fase epidemica". Quanto all'obbligo vaccinale per gli over 50, Speranza ha affermato che "è stata una scelta forte e giusta, che ha l'obiettivo fondamentale di ridurre l'area dei non vaccinati nel nostro Paese". "L'area dei non vaccinati nel nostro Paese - ha spiegato il ministro - è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - "Il governo ha scelto di tutelare il più possibile lacome presidio fondamentale della nostra comunità. L'è einin". Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute, Roberto. "Non vogliamo - ha aggiunto - che siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa fase epidemica". Quanto all'obbligo vaccinale per gli over 50,ha affermato che "è stata una scelta forte e giusta, che ha l'obiettivo fondamentale di ridurre l'area dei non vaccinati nel nostro Paese". "L'area dei non vaccinati nel nostro Paese - ha spiegato il ministro - è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non si sono vaccinati. Eppure questo ...

