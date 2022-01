Smartworking, arriva la circolare Brunetta-Orlando: lavoro flessibile per pubblico e privato (Di venerdì 7 gennaio 2022) I ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando (rispettivamente alla Pubblica Amministrazione e al lavoro) hanno appena pubblicato una circolare che promuove e sensibilizza la realtà pubblica e privata del lavoro ad un pieno uso della flessibilità lavorativa e dello Smartworking. La circolare è stata presentata come un grande successo del lavoro congiunto dei due ministeri, che ne hanno pensato la pubblicazione nell’ottica di contenere i contagi sul lavoro in un momento in cui sembriamo avvicinarci al piccolo dei casi. Smartworking, la circolare per Brunetta è “grande prova di realtà condivisa” In una dichiarazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) I ministri Renatoe Andrea(rispettivamente alla Pubblica Amministrazione e al) hanno appena pubblicato unache promuove e sensibilizza la realtà pubblica e privata delad un pieno uso della flessibilità lavorativa e dello. Laè stata presentata come un grande successo delcongiunto dei due ministeri, che ne hanno pensato la pubblicazione nell’ottica di contenere i contagi sulin un momento in cui sembriamo avvicinarci al piccolo dei casi., laperè “grande prova di realtà condivisa” In una dichiarazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione, ...

