Scuola, i presidi: Dad fino a fine gennaio. Tagli alle ore di lezione e docenti assenti per contagio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nelle scuole italiane ci sono 700 mila studenti delle superiori e delle medie non vaccinati che rischiano di restare a casa se si trovano due positivi nelle loro classi. Mentre tra docenti e personale Ata alla riapertura delle scuole oggi si rischiano 80 mila assenze. E questo significa che in ogni Scuola mancheranno almeno 10 insegnanti o bidelli. Per questo ieri duemila dirigenti scolastici hanno firmato un appello in cui chiedono al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, oltre che ai governatori delle Regioni, di mandare in Didattica a Distanza gli studenti fino al 24 o al 30 gennaio. Perché per i presidi attualmente non ci sono le condizioni per riaprire la Scuola in sicurezza. La regola 1-2-3 Nell'ultimo decreto Covid il ...

