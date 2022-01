Scuola Campania, De Luca chiude asili, elementari e medie: ordinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo le scuole elementari e medie. In Campania resteranno chiusi anche nidi e scuole per l’infanzia. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione. Oggi, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, De Luca aveva anticipato l’intenzione di rinviare a fine gennaio la riapertura per le scuole elementari e medie. L’ordinanza prevede quindi fino al 29 gennaio “la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera) e dell’attività scolastica e didattica in presenza della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo le scuole. Inresteranno chiusi anche nidi e scuole per l’infanzia. Lo prevede l’firmata dal presidente della Regione Vincenzo Dee in corso di pubblicazione. Oggi, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, Deaveva anticipato l’intenzione di rinviare a fine gennaio la riapertura per le scuole. L’prevede quindi fino al 29 gennaio “la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera) e dell’attività scolastica e didattica in presenza delladell’infanzia, dellaprimaria e dellasecondaria di primo ...

