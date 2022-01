Quirinale, Mattarella consegna a Samantha Cristoforetti il Tricolore che porterà a bordo della Stazione spaziale internazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Samantha Cristoforetti il Tricolore che l’astronauta porterà a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) nella missione in programma per la primavera del 2022. “Siamo proiettati verso il futuro” ha detto il Capo dello Stato, che ha ricevuto l’astronauta dell’Esa con il Direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, e il Capo di gabinetto del Direttore generale dell’ESA, Elena Grifoni Winters. “È un onore portare la bandiera italiana nello spazio” ha detto l’astronauta L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidenteRepubblica Sergiohato ailche l’astronauta(Iss) nella missione in programma per la primavera del 2022. “Siamo proiettati verso il futuro” ha detto il Capo dello Stato, che ha ricevuto l’astronauta dell’Esa con il Direttore generale dell’Agenziaeuropea, Josef Aschbacher, il presidente dell’Agenziaitaliana, Giorgio Saccoccia, e il Capo di gabinetto del Direttore generale dell’ESA, Elena Grifoni Winters. “È un onore portare la bandiera italiana nello spazio” ha detto l’astronauta L'articolo proviene da Il ...

