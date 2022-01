**Quirinale: Ceccanti, ‘rinvio voto per contagi? Sarebbe dilemma giuridico serissimo’** (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Sarebbe un problema serissimo perché il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio”. Stefano Ceccanti, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari Costituzionali, risponde così all’Adnkronos in merito all’eventualità che l’escalation dei contagi costringa a un rinvio del voto sul presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “un problema serissimo perché il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio”. Stefano, costituzionalista e capogruppo Pd in Affari Costituzionali, risponde così all’Adnkronos in merito all’eventualità che l’escalation deicostringa a un rinvio delsul presidente della Repubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per il Quirinale spunta il nome di Filippo Patroni Griffi ... ma gioca a suo favore il precedente di Carlo Azeglio Ciampi che arrivò al Quirinale da non eletto ... Un deputato dem e costituzionalista del calibro di Stefano Ceccanti, parlando con Tag43 , derubrica ...

