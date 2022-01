Oroscopo del Sud | pesanti attacchi per Vergine | Capricorno e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Vediamo insieme le previsioni dell'di oggi, Venerdì 7 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Affaticamento, probabilmente se non sei abituato all'attività fisica all'aperto, in particolare lo sci, ti svegli al mattino con dolori muscolari dopo una Befana sportiva. Ma non demordere, Marte in Sagittario nel segno del Fuoco in trigono al tuo è molto più forte della Luna e Nettuno, che gli danno l'anti-pigrizia sotto le coperte. Uno, due, tre, buona fatica e sarete pronti per una bella doccia e un'abbondante colazione, poi via: indossate tuta, scarpe e tornate agli impianti di risalita per un'altra giornata impegnativa. Per rivelare il tuo entusiasmo e i tuoi sentimenti, la coppia Sole-Venere allo zenit, il cuore illuminato come vette nel sole invernale, il più spietato e sincero nel cielo azzurro di montagna. Toro: Una bellissima giornata per te, con il sostegno ...