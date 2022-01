Obbligo di vaccino, multa di 100 euro una tantum: dal 1 febbraio gli over 50 dovranno mettersi in regola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cento euro. Se sei un over 50, non lavori e non sei vaccinato contro il Covid, è prevista solo una sanzione una tantum. Certo, l?Obbligo vaccinale scatterà con la pubblicazione... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cento. Se sei un50, non lavori e non sei vaccinato contro il Covid, è prevista solo una sanzione una. Certo, l?vaccinale scatterà con la pubblicazione...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - massimo_fares : RT @fattoquotidiano: DECRETO COL BUCO I punti da chiarire restano tanti. E arriva la “tassa” ai No-vax. Per la fondazione Gimbe le misure s… - ilarysotgiu1 : RT @GiampaoloRossi: Prima nazione europea con il lockdown totale; prima nazione al mondo con Greenpass esteso al lavoro; e ora prima nazion… -