Napoli: c’è un rischio per Zielinski, Rrahmani e Lobotka (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara di ieri sera contro la Juventus, il Napoli ha schierato Zielinski, Lobotka e Rrahmani titolari. Alla vigilia della gara, intorno ai tre calciatori azzurri si è alzato un polverone circa l’assenza della “dose booster”. Potevano giocare oppure no? Stando alle regole della FIGC stabilite nel 2020, sì, e il Napoli li ha schierati normalmente in campo. Napoli Zielinski Lobotka (Getty Images)Napoli, cosa rischiano Zielinski, Lobotka e Rrahmani? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Napoli, dopo aver consultato i propri legali, ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella gara di ieri sera contro la Juventus, ilha schieratotitolari. Alla vigilia della gara, intorno ai tre calciatori azzurri si è alzato un polverone circa l’assenza della “dose booster”. Potevano giocare oppure no? Stando alle regole della FIGC stabilite nel 2020, sì, e illi ha schierati normalmente in campo.(Getty Images), cosa rischiano? Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il, dopo aver consultato i propri legali, ha ritenuto corretto schierarli perché in linea con la quarantena “soft” istituita dalla Federcalcio nel giugno 2020 ...

Advertising

capuanogio : Tre giocatori tecnicamente in quarantena messi in campo: per il bene di tutti c’è da sperare che il #Napoli abbia d… - elio_vito : Ha suscitato giustamente scalpore il caso Djokovic, ma se è vero che il Napoli (che avrebbe meritato di vincere, ma… - Paolo_Bargiggia : Se la @juventusfc non riesce nemmeno a vincere in casa contro un mezzo @sscnapoli (11 assenti) e Spalletti a casa,… - gilnar76 : #Napoli: c’è un rischio per Zielinski, Rrahmani e Lobotka #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - MarioDErrico14 : @MarcelloChirico Marcello , a volte non ti capisco davvero. Se il rigore c'è bisogna fischiarlo , anche se il N… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli c’è Più di ASL e assenze, è uscito fuori il cuore CalcioNapoli24