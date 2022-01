Morto l' attore Sidney Poitier | primo afroamericano a vincere un Oscar

(Di venerdì 7 gennaio 2022) New York, 7 gennaio 2022 - Addio aun. La star di Hollywood èa 94 anni. Interprete di tanti celebri film come 'Indovina chi viene a ...

all'età di 94 anni Sidney Poitier, leggenda di Hollywood, pioniere tra gli attori ... Poitier era stato il primonero a vincere l'Oscar come miglior protagonista nel 1964, grazie a I Gigli ...di Redazione Spettacoli Aveva 94 anni ed era la star di "Indovina chi viene a cena?" e "La calda notte dell'ispettore Tibbs" Èa 94 anni Sidney Poitier,statunitense, star di film come "Indovina chi viene a cena?" e "La calda notte dell'ispettore Tibbs", nonché primo a afroamericano a vincere il premo Oscar come ...Sidney Poitier, leggenda di Hollywood che ha spianato la strada a tantissimi attori afroamericani, è morto all'età di 94 anni. Lo riportano alcuni ...New York, 7 gennaio 2022 - Addio a Sidney Poitier, primo attore afroamericano e vincere un Oscar. La star di Hollywood è morto a 94 anni. Interprete di tanti celebri film come 'Indovina chi viene a ce ...