Love is in the air, trama 7 gennaio: Serkan in crisi

L'esperienza di Serkan Bolat come padre si rivelerà ogni giorno più difficile, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, venerdì 7 gennaio. L'architetto ha appreso da poco che Kiraz è sua figlia e, dopo la paura iniziale che la malattia ritornasse, alla fine si è consultato con il suo medico che l'ha rassicurato, e ha comunicato alla bambina di essere suo padre. Serkan, dunque, sta cercando di entrare a pieno nel suo ruolo di padre e ha chiesto consigli ad Engin che, però, non ha soddisfatto le sue aspettative. Poco dopo, avendo promesso a Kiraz di svegliarla all'alba, si è presentato nel giardino di Eda facendo rumore e la donna, pensando fosse un malintenzionato, lo ha aggredito e ha attivato gli irrigatori. I due ex fidanzati si ritroveranno a battibeccare e rientreranno in casa ...

