L’India dichiara guerra alle suore di Madre Teresa di Calcutta: dopo i fondi bloccati, chiuso un orfanotrofio (Di venerdì 7 gennaio 2022) dopo il clamoroso blocco dei soldi inviati per beneficenza dall’estero, il governo indiano sferra un altro attacco all’attività delle Missionarie della Carità in India. La burocrazia locale ha infatti ritirato la concessione del terreno su cui sorge un orfanotrofio gestito dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. Ne dà notizia Asianews, riportando la denuncia del vescovo cattolico di Lucknow: «Contro le suore di Madre Teresa intrapresa una strada pericolosa. Attaccano i cristiani perché sono una comunità che ama la pace”. LEGGI ANCHE Perché è stata fatta Santa: ecco i miracoli di Madre Teresa Oggi Madre Teresa avrebbe compiuto 105 anni: un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022)il clamoroso blocco dei soldi inviati per beneficenza dall’estero, il governo indiano sferra un altro attacco all’attività delle Missionarie della Carità in India. La burocrazia locale ha infatti ritirato la concessione del terreno su cui sorge ungestito ddidi. Ne dà notizia Asianews, riportando la denuncia del vescovo cattolico di Lucknow: «Contro lediintrapresa una strada pericolosa. Attaccano i cristiani perché sono una comunità che ama la pace”. LEGGI ANCHE Perché è stata fatta Santa: ecco i miracoli diOggiavrebbe compiuto 105 anni: un ...

