"La peste suina africana è in Italia". Ilaria Capua, panico in studio: "Perché è un grosso problema" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ospite di David Parenzo e di Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 7 gennaio, Ilaria Capua parla di una malattia che sta diventando un vero guaio per il nostro Paese. La virologa, infatti, avverte: "L'introduzione della peste suina africana nel territorio Italiano è un problema". Quindi Ilaria Capua, visto il panico sui volti dei presenti in studio specifica meglio: "Non è un problema di salute per le persone Perché non contagia l'uomo ma solo cinghiali, maiali e affini ma così come abbiamo imparato dalla Omicron se c'è una malattia così grave dall'Italia non partono più suini e i prosciutti rischiano di rimanere fermi". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ospite di David Parenzo e di Concita De Gregorio a In onda, su La7, nella puntata del 7 gennaio,parla di una malattia che sta diventando un vero guaio per il nostro Paese. La virologa, infatti, avverte: "L'introduzione dellanel territoriono è un". Quindi, visto ilsui volti dei presenti inspecifica meglio: "Non è undi salute per le personenon contagia l'uomo ma solo cinghiali, maiali e affini ma così come abbiamo imparato dalla Omicron se c'è una malattia così grave dall'non partono più suini e i prosciutti rischiano di rimanere fermi". ...

