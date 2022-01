I fan vogliono Agents of SHIELD 8: un revival della serie Marvel è davvero possibile? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Agents of SHIELD 8 ci sarà? Sui social i fan hanno richiesto a gran voce un ritorno della serie Marvel, lanciando in tendenza l’hashtag #SaveAgentsofSHIELD. Gli utenti si sono mobilitati sui social per sperare in un revival dello show, che si è concluso dopo sette stagioni e 136 episodi nell’agosto 2020, e hanno anche chiesto che la sua linea temporale venisse resa ufficiale all’interno del Marvel Cinematic Universe. Agents of SHIELD, in onda su ABC, aveva come protagonista Phil Coulson (Clark Gregg) dei precedenti film Marvel, che metteva su una squadra dello SHIELD per combattere le minacce aliene. Seppur all’inizio sembrava collegarsi con le altre pellicole ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)of8 ci sarà? Sui social i fan hanno richiesto a gran voce un ritorno, lanciando in tendenza l’hashtag #Saveof. Gli utenti si sono mobilitati sui social per sperare in undello show, che si è concluso dopo sette stagioni e 136 episodi nell’agosto 2020, e hanno anche chiesto che la sua linea temporale venisse resa ufficiale all’interno delCinematic Universe.of, in onda su ABC, aveva come protagonista Phil Coulson (Clark Gregg) dei precedenti film, che metteva su una squadra delloper combattere le minacce aliene. Seppur all’inizio sembrava collegarsi con le altre pellicole ...

