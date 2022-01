Gf Vip 6 | Soleil è caduta in depressione | il gesto che l’avvicina all’addio

Advertising

filoXXL : @GrandeFratello Corriere della Sera:' Gf Vip, Katia Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: « Scimmia, vai a studia… - MondoTV241 : GF Vip, 'Sfigata! La Soap è finita!' Gianmaria litiga con Soleil che lo accusa di nascondere il vino… - Isabela64700373 : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello torna al GF VIP per una persona nella Casa: ecco chi #Isola #GFVip6 #GFVip - Daybrilha : RT @tuttopuntotv: Dayane Mello torna al GF VIP per una persona nella Casa: ecco chi #Isola #GFVip6 #GFVip - Giored6 : #katiafuori #fuorikatia #gfvip #gfvip6 #soleil #lulù #manuelbortuzzo #7gennaio Anticipazioni puntata 7 gennaio de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

La soprano ha parlato della questione anche con: 'Ho detto una cosa che per lui è un'offesa, ma non è così e l'ho spiegato ad Alfonso in confessionale'. GF, non solo rancori: Lulù e ...Al Grande fratellosi è aperto il "caso" Katia Ricciarelli . La concorrente è ormai invisa alla maggior parte del ... In quell'occasione,Sorge si era resa protagonista di un forte litigio con ...Katia Ricciarelli offende ancora Lucrezia Salassiè: "se fossi come te mi sparerei subito". In molti invocano la squalifica della soprano ...Il reality show Mediaset è ormai un crogiuolo di maleducazione dettato da atteggiamenti del tutto fuori controllo ...