Dl su obbligo vaccinale per over 50 non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'La pubblicazione è imminente' fanno sapere da Palazzo Chigi, 'non ci sono particolari intoppi'. Ma a 48 ore dal Cdm che ha varato la nuova stretta contro i No Vax del testo del decreto non c'è ancora ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'La pubblicazione è imminente' fanno sapere da Palazzo Chigi, 'non ci sono particolari intoppi'. Ma a 48 ore dal Cdm che ha varato la nuova stretta contro i No Vax del testo del decreto non c'è...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - Irmoprado : RT @flayawa: 6 Gennaio 2022 Media giornaliera dei decessi: 175 Saturazione delle terapie intensive: 16% Giusto per ricordarvi che green… - mrguasco : RT @gr_grim: Puf! L'obbligo vaccinale in Austria non c'è più! Al mondo rimarremo solo noi con questa oscenità (in compagnia di Turkmenistan… -