Covid: Fratoianni, 'scuola nel caos, norme confuse e tardive' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Inutile negarlo, sulla scuola è il caos. norme confuse, superficiali e tardive, prive di basi scientifiche o quasi, che generano discriminazione e non prevengono né risolvono nulla. Figlie di una mancanza strutturale di visione e considerazione di questo mondo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Sì è cancellato il distanziamento in classe e lo sdoppiamento delle aule per ridurre il numero di alunni - ricorda il vicepresidente della Commissione cultura di Montecitorio - , dopo due anni e nonostante il Pnrr non sono stati previsti sistemi di aerazione, nessun massiccio investimento su autobus e treni, si è tagliato l'organico Covid, quarantene e Dad arbitrarie, mascherine Ffp2 non per ...

