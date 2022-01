“Come Romeo e Giulietta”. Fidanzati muoiono a due giorni di distanza, lasciano un bimbo di due mesi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Clayton Osteen e Victoria Pacheco, 24 e 23 anni, genitori di un bambino di appena sei settimane, Jayce, nato il 22 novembre 2021, sono morti a distanza di due giorni lasciando nel più profondo dolore familiari, amici e conoscenti. Il ventiquattrenne ha tentato il suicidio la sera di Capodanno ed morto due giorni dopo in ospedale, mentre la sua ragazza, Victoria Pacheco, si è tolta la vita due giorni dopo. La coppia, entrambi poliziotti dello sceriffo di St. Lucie, aveva un figlio nato solo lo scorso novembre, che ora è stato affidato al fratello dell’uomo. “Il mio cuore è così triste. Non pensavo di poter soffrire così tanto, ma la perdita della mia bellissima nipote è struggente”, ha detto su Facebook la nonna di Victoria Pacheco, Bernice Bartolini. “Sono Come Romeo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Clayton Osteen e Victoria Pacheco, 24 e 23 anni, genitori di un bambino di appena sei settimane, Jayce, nato il 22 novembre 2021, sono morti adi duelasciando nel più profondo dolore familiari, amici e conoscenti. Il ventiquattrenne ha tentato il suicidio la sera di Capodanno ed morto duedopo in ospedale, mentre la sua ragazza, Victoria Pacheco, si è tolta la vita duedopo. La coppia, entrambi poliziotti dello sceriffo di St. Lucie, aveva un figlio nato solo lo scorso novembre, che ora è stato affidato al fratello dell’uomo. “Il mio cuore è così triste. Non pensavo di poter soffrire così tanto, ma la perdita della mia bellissima nipote è struggente”, ha detto su Facebook la nonna di Victoria Pacheco, Bernice Bartolini. “Sonoe ...

