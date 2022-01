Com’è profondo il pericolo connesso ai deep fake

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola a Milano e Roma e ordinabile qui. —————————————— Pubblichiamo il dibattito moderato da Farah Nayeri, giornalista culturale del New York Times con Toomas Hendrik Ilves, ex presidente della repubblica estone, Ashley Tolbert, senior security engineer di Netflix e Bill Posters (nome d’arte di Barnaby Francis), artista, ricercatore, scrittore e facilitatore. Mentre i videoe altri media manipolati diventano più sofisticati e più economici da produrre, ne stanno ora facendo esperienza anche le persone che non fanno parte dell’ambiente tecnologico. Per i loro creatori questi media sono un potente strumento espressivo. Ma possono anche essere usati per influenzare le persone e per modificarne le opinioni. Il semplice fatto di usare la definizione ...