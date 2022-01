Cerchi l'anima gemella? Non perderti il Dating Sunday (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo sapevi? La prima domenica del Nuovo Anno è da molto tempo la giornata in cui i single sono più attivi sui siti e sulle App di incontri ed è quindi più probabile incontrare una potenziale anima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo sapevi? La prima domenica del Nuovo Anno è da molto tempo la giornata in cui i single sono più attivi sui siti e sulle App di incontri ed è quindi più probabile incontrare una potenziale...

L'Epifania. Festa della ricerca, anche per i non credenti ... tracciarono al suolo dei cerchi, col bastone. Si misero a calcolare, si grattarono il mento... Ma la Stella era svanita come svanisce un'idea, e quegli uomini, la cui anima aveva sete d'essere ...

