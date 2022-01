Catania | incidente stradale ad Acireale | muore una donna di 62 anni

(Di venerdì 7 gennaio 2022) commenta Unadi 62è morta in unavvenuto lungo la Strada Statale 114, all'altezza di). La vittima, originaria di Modena, era giunta recentemente in ...

commenta Una donna di 62 anni è morta in unstradale avvenuto lungo la Strada Statale 114, all'altezza di Acireale (). La vittima, originaria di Modena, era giunta recentemente in Sicilia per trascorrere le vacanze natalizie ...Acireale - Ancora sangue sulle strade della provincia etnea dopo l'che si è verificato ieri sulla Strada statale 385- Caltagirone in cui è morto un 30enne di Ramacca. Stavolta a perde la vita è stata una donna di 62 anni originaria di Modena, ...Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Rav 4 diretta verso il capoluogo etneo si sarebbe andata a schiantare contro il muro ...Un incidente in provincia di Catania lungo la Strada Statale 114, all’altezza di Acireale, è costato la vita a una donna di 62 anni originaria di Modena ...