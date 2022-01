Calciomercato Salernitana: spunta un big per la porta (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Salernitana prepara i primi colpi dell’era Iervolino. Difatti la nuova proprietà è intenzionata a rinforzare la squadra per cercare di raggiungere la salvezza. Sul taccuino dei dirigenti del club campano spunta il nome di Luigi Sepe. Il portiere esperto, che ha militato in Serie A per molti anni, potrebbe essere un bel colpo per garantire qualità ed esperienza alla porta della Salernitana. Luigi Sepe, ParmaInoltre, il club ultimo in classifica sembra interessato anche a Sprocati sempre del Parma. A riportare entrambe le notizie è la Gazzetta dello Sport. La Salernitana si muove sul mercato e cerca di piazzare i primi colpi per vivere una seconda parte di stagione decisamente migliore della prima. Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laprepara i primi colpi dell’era Iervolino. Difatti la nuova proprietà è intenzionata a rinforzare la squadra per cercare di raggiungere la salvezza. Sul taccuino dei dirigenti del club campanoil nome di Luigi Sepe. Il portiere esperto, che ha militato in Serie A per molti anni, potrebbe essere un bel colpo per garantire qualità ed esperienza alladella. Luigi Sepe, ParmaInoltre, il club ultimo in classifica sembra interessato anche a Sprocati sempre del Parma. A rire entrambe le notizie è la Gazzetta dello Sport. Lasi muove sul mercato e cerca di piazzare i primi colpi per vivere una seconda parte di stagione decisamente migliore della prima.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana Salernitana, UFFICIALE c'è un altro positivo al Covid - 19 Commenta per primo L'U. S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid - 19.

Salernitana, Sepe e Sprocati i primi obiettivi del mercato ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Salernitana studia i primi due innesti per il mercato invernale: Sepe e Sprocati del Parma nel mirino La Salernitana studia i primi colpi del mercato targato Iervolino. La società sta guardando in Serie B per rinforzarsi. Piacciono Sepe e Sprocati del Parma, in uscita dai crociati visto che ...

Salernitana: nome nuovo per l'attacco | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com Salernitana, cercasi calciatori di esperienza in questa sessione di mercato invernale Il 2022 della Salernitana non è iniziato nel migliore dei modi, con la compagine granata ferma praticamente su tutti i fronti. In primo luogo quello strettamente calcistico, con il covid ...

Covid riduce le prestazioni dei calciatori di Serie A per mesi: lo dimostra uno studio L’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 influenza negativamente le prestazioni dei calciatori di Serie A per mesi ...

