ATP Melbourne 2022, Rafael Nadal in semifinale. Ritiro per Tallon Griekspoor (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’era attesa per il ritorno in campo di Rafael Nadal nel torneo ATP di Melbourne. Lo spagnolo, nei quarti di finale, doveva vedersela con il tennista olandese Tallon Griekspoor (n.65 del mondo). Sfortunatamente, il match non ha avuto luogo per il Ritiro preventivo del giocatore dei Paesi Bassi che, nei fatti, ha dato via libera a Rafa. L’iberico, infatti, accede alle semifinali senza giocare. Una situazione, c’è da dire, che lo stesso Nadal avrebbe preferito evitare per la necessità di disputare incontri. L’asso iberico è reduce da lungo periodo di inattività e accumulare minuti nelle gambe è importante. Tennis, Rafael Nadal sul caso Djokovic: “Ci sono delle regole, se non vuoi vaccinarti puoi avere dei problemi” Pertanto, sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) C’era attesa per il ritorno in campo dinel torneo ATP di. Lo spagnolo, nei quarti di finale, doveva vedersela con il tennista olandese(n.65 del mondo). Sfortunatamente, il match non ha avuto luogo per ilpreventivo del giocatore dei Paesi Bassi che, nei fatti, ha dato via libera a Rafa. L’iberico, infatti, accede alle semifinali senza giocare. Una situazione, c’è da dire, che lo stessoavrebbe preferito evitare per la necessità di disputare incontri. L’asso iberico è reduce da lungo periodo di inattività e accumulare minuti nelle gambe è importante. Tennis,sul caso Djokovic: “Ci sono delle regole, se non vuoi vaccinarti puoi avere dei problemi” Pertanto, sulla ...

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - Eurosport_IT : 'Djokovic conosceva da tempo le condizioni per giocare ma ha preso la sua decisione' ??? #EurosportTENNIS | #AO2022… - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - Gabapentyn : RT @Eurosport_IT: Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: -