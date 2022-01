Accoltella in casa gli anziani genitori: preso un 28enne. La coppia è gravissima (Di venerdì 7 gennaio 2022) Accoltella in casa gli anziani genitori : preso un 28enne. Accade nell'hinterland di Milano, dove un giovane italiano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a coltellate alla gola ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022)ingliun. Accade nell'hinterland di Milano, dove un giovane italiano è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ferito a coltellate alla gola ...

