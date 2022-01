Video l’Eredità 6 gennaio 2022: Valeria di Cagliari (Di giovedì 6 gennaio 2022) l’Eredità di giovedì 6 gennaio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Valeria di Cagliari. Valeria è originaria di Cagliari, ma vive in Lombardia, a Castellanza (Varese), dove ha trovato sia il lavoro che l’amore. E’ laureata in filosofia e insegna matematica e inglese alla scuola primaria. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 6 gennaio 2022)di giovedì 6. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdiè originaria di, ma vive in Lombardia, a Castellanza (Varese), dove ha trovato sia il lavoro che l’amore. E’ laureata in filosofia e insegna matematica e inglese alla scuola primaria. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 26.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella ...

