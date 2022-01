Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale buona epifania il Consiglio dei Ministri approva le nuove misure contro il covid il decreto prevede l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 Dunque del super game pass per i lavoratori in questa fascia d’età scuola con tre passaggi alle superiori non vaccinati vanno in da dalle elementari a casa con due casi in una settimana il tasso di crescita dei ricoveri aumentato del 25,8% secondo l’istituto americano di ricerca i mia metà febbraio si avrà in Italia decessi tra i 340 e i 570 al giorno Un anno fa la salto al congresso americano Trump ha disdetto l’annunciata conferenza stampa mentre Maiden e si prepara ad annunciare oggi la straordinaria responsabilità dell’ex per americano per il caos e il massacro che abbiamo visto ha detto il 6 gennaio dello scorso anno il ...