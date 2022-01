Trasmissione Report sui tracciamenti in Cina. Intervista all'autore Giuliano Marrucci (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... tanto diffusi all'inizio della pandemia? Tendenzialmente non leggo notizie e analisi relative alla Cina pubblicate sui media occidentali. E' un tipo di letteratura fantasy che non mi affasCina. Le ... Leggi su lantidiplomatico (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... tanto diffusi all'inizio della pandemia? Tendenzialmente non leggo notizie e analisi relative allapubblicate sui media occidentali. E' un tipo di letteratura fantasy che non mi affas. Le ...

Advertising

reportrai3 : Piano 2021/2023 del Ministero della Salute per rispondere a una pandemia. Uno degli strumenti è proprio la telemed… - NonnaRaffaella : Report è una trasmissione di alta informazione,ma non tutti ne comprendono il contenuto che è troppo complicato.Alleggerirlo no ? - mdimaulo : @PigroNato @chiccotesta Non penso sia impossibile, basta solo far capire il valore della soluzione. Credo nella tra… - SalentoMetro : ISS: il 70% dei positivi #Covid è vaccinato. Secondo il Report #ISS il 70% di #tamponi #positivi proviene da vaccin… - EnricoCalvo2 : RT @FlorianDiego: Grazie alla trasmissione #Report per aver affrontato il tema della trasparenza del settore #forestale e dei prodotti #leg… -