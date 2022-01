Senza il Green pass mostra la certificazione di un amico | denunciato panettiere

Advertising

borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - mannocchia : Segnalo sommessamente che verificare il possesso di green pass senza verificare il documento di identità di chi lo… - borghi_claudio : Ricordo che la campagna vaccinale stava andando a gonfie vele ed era ESTATE, 12 LUGLIO, quindi senza alcun rischio… - Maurizi89669463 : RT @borghi_claudio: Ricordo che la campagna vaccinale stava andando a gonfie vele ed era ESTATE, 12 LUGLIO, quindi senza alcun rischio per… - ItaliaNewsYT : RT @f_burla: Avete voluto il green pass, avrete la svalutazione interna. E senza ristori. -

Ultime Notizie dalla rete : Senza Green

Al lavoro senza Green pass tenta di "superare" i controlli mostrando la certificazione verde di un conoscente. Il trucco del titolare di una panetteria nel quartiere Pozzo Strada è stato però ...L’8 gennaio scatta l’obbligo di vaccino per gli over 50, il 10 si torna a scuola con le nuove disposizioni sulle quarantene e inizia l’obbligo di Super Green pass per una serie di mezzi di trasporto e ...