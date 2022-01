Sassuolo-Genoa, Shevchenko: “Importante fare punti, mi è piaciuto l’atteggiamento” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Sassuolo: “Oggi era Importante portare a casa punti. Non era facile, ma mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi: hanno dato il 110%. Rinunciare ad attaccare per difendersi? Attualmente dobbiamo raccogliere ciò che possiamo, anche rinunciando a qualcosa“. Il tecnico ucraino ha poi parlato del mercato: “Spetta alla società. Io lavoro con i giocatori che ho a disposizione e sono soddisfatto del loro atteggiamento. Hefti ha fatto bene nel primo tempo, poi è calato e l’ho sostituito. Ha bisogno di tempo e allenamento. Miranchuk? Sono il presidente e il mio direttore a fare determinate scelte“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il tecnico delAndriyè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 sul campo del: “Oggi eraportare a casa. Non era facile, ma mi èdei ragazzi: hanno dato il 110%. Rinunciare ad attaccare per difendersi? Attualmente dobbiamo raccogliere ciò che possiamo, anche rinunciando a qualcosa“. Il tecnico ucraino ha poi parlato del mercato: “Spetta alla società. Io lavoro con i giocatori che ho a disposizione e sono soddisfatto del loro atteggiamento. Hefti ha fatto bene nel primo tempo, poi è calato e l’ho sostituito. Ha bisogno di tempo e allenamento. Miranchuk? Sono il presidente e il mio direttore adeterminate scelte“. SportFace.

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - betfunder : ?? Astro Combo Half-Time Over/Under Picks ?? January 6 ?14:30 Spezia vs Verona ?16:30 Sassuolo vs Genoa ?20:45 Juve… - ohhhhhhhoooooo : Quell’incredibile potere della serie A.. “Si fra 10 min ed esco!” Sono le 6:30 e dopo uno scoppiettante Sassuolo-Ge… - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: In questo momento l’agente di Divock Origi è in Italia. E sta assistendo a Sassuolo-Genoa. Il contratto col Liverpool scad… -