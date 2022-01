Sampdoria ko in casa, il Cagliari vince 2-1 in rimonta (Di giovedì 6 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Il Cagliari ribalta la Sampdoria per 2-1 e torna a respirare con tre punti vitali in ottica salvezza. Seconda vittoria stagionale per la squadra di Mazzarri (ora a quota 13 punti) che nel secondo tempo beffa D'Aversa con Deiola e Pavoletti. Inutile ai fini del risultato l'ennesimo gol di Gabbiadini. Nella prima frazione il pallino del gioco è quasi sempre nei piedi dei giocatori di casa, ma sono i sardi a partire con il piede sull'acceleratore. A partire dall'occasione di Joao Pedro, che all'11' calcia da posizione favorevole ma viene murato provvidenzialmente da un monumentale Yoshida. Proprio il giapponese, dall'altro lato del campo, risulta decisivo per il vantaggio della Samp: appoggio col petto dell'ex Southampton che va a liberare Gabbiadini, bravo a freddare Cragno al 18? per la sesta rete consecutiva. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Ilribalta laper 2-1 e torna a respirare con tre punti vitali in ottica salvezza. Seconda vittoria stagionale per la squadra di Mazzarri (ora a quota 13 punti) che nel secondo tempo beffa D'Aversa con Deiola e Pavoletti. Inutile ai fini del risultato l'ennesimo gol di Gabbiadini. Nella prima frazione il pallino del gioco è quasi sempre nei piedi dei giocatori di, ma sono i sardi a partire con il piede sull'acceleratore. A partire dall'occasione di Joao Pedro, che all'11' calcia da posizione favorevole ma viene murato provvidenzialmente da un monumentale Yoshida. Proprio il giapponese, dall'altro lato del campo, risulta decisivo per il vantaggio della Samp: appoggio col petto dell'ex Southampton che va a liberare Gabbiadini, bravo a freddare Cragno al 18? per la sesta rete consecutiva. Il ...

