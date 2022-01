Salernitana-Venezia | l’incontro viene sospeso da Sacchi dopo 45?

(Di giovedì 6 gennaio 2022)si è conclusa45?. L’arbitroha effettuato il triplice fischio alle ore 19:15 ponendo la parola fine sul match fantasma.non si è potuto disputare in quanto l’ASL ha bloccato la squadra di Colantuono per un cluster di undici positivi all’interno del gruppo squadra. Di questi nove sono calciatori. SportFace.

Riparte la Serie A, con la 20esima giornata (prima del girone di ritorno). A causa dei contagi di Covid non si giocano Bologna - Inter, Atalanta - Torino,e Fiorentina - Udinese. Nel match delle 12.30 il Cagliari ribalta il risultato e vince 2 - 1 contro la Sampdoria. Nelle partite delle 14.30, Lazio - Empoli finisce 3 - 3 e ...... domenica 9), ma la Lega non intende rinviare le gare saltate causa Covid (in tutto quattro: oltre a quella di Firenze ci sono Atalanta - Torino,e Bologna - Inter) Così, il ...Salernitana-Venezia, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2021/2022, termina dopo 45' vista l'assenza dei campani.SERIE A - Alle 19:15 è arrivato il triplice fischio dell'arbitro Sacchi che ha sancito la fine di Salernitana-Venezia, match che non si è mai disputato all’Arec ...