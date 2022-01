Running, Mezza Maratona sul Brembo 2022: risultati e classifica. Vittorie di Sonzogni e Manenti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Giorno dell’Epifania di corsa a Dalmine (Bergamo), dove nella mattinata di giovedì 6 gennaio è andata in scena la Mezza Maratona sul Brembo, gara inserita nel Progetto Running 2022 della FIDAL ed organizzata dalla Società Runners Bergamo. Buona la risposta degli appassionati, con 360 classificati finali. In campo maschile, successo del portacolori dell’Atletica Valle Brembana Pietro Sonzogni, 1h07’42’’ il suo crono, davanti a Massimiliano Andrea Milani (Atletica San Marco US ACLI), che fresco dell’ottima prestazione agli assoluti di Maratona lo scorso dicembre, ha chiuso in 1h11’43’’. Il podio è stato completato da Christian Notarangelo (Keep Moving) in 1h12’22’’. Tra le donne, la più brava è stata Elisabetta Manenti (Atletica Pianura ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Giorno dell’Epifania di corsa a Dalmine (Bergamo), dove nella mattinata di giovedì 6 gennaio è andata in scena lasul, gara inserita nel Progettodella FIDAL ed organizzata dalla Società Runners Bergamo. Buona la risposta degli appassionati, con 360ti finali. In campo maschile, successo del portacolori dell’Atletica Valle Brembana Pietro, 1h07’42’’ il suo crono, davanti a Massimiliano Andrea Milani (Atletica San Marco US ACLI), che fresco dell’ottima prestazione agli assoluti dilo scorso dicembre, ha chiuso in 1h11’43’’. Il podio è stato completato da Christian Notarangelo (Keep Moving) in 1h12’22’’. Tra le donne, la più brava è stata Elisabetta(Atletica Pianura ...

