Roma, Adani: «Il ritorno di Pellegrini ridarà coraggio ai giallorossi» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lele Adani ha parlato del momento della Roma in vista della partita contro il Milan Lele Adani, ex calciatore e ora commentatore sportivo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento della Roma in vista della partita di questa sera contro il Milan. Pellegrini – «La Roma ha cercato sicurezze abbassando il baricentro. A volte anche troppo, rinunciando al percorso che aveva intrapreso. Ma con il ritorno di Pellegrini, credo possa avere un pizzico di coraggio in più nel palleggio, senza andare sempre in verticale. E nel frattempo, gli accorgimenti di Mou hanno liberato Zaniolo: da seconda punta ha meno vincoli tattici, può concentrarsi sulla fase offensiva. Mentre Veretout può trasformarsi in trequartista ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Leleha parlato del momento dellain vista della partita contro il Milan Lele, ex calciatore e ora commentatore sportivo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento dellain vista della partita di questa sera contro il Milan.– «Laha cercato sicurezze abbassando il baricentro. A volte anche troppo, rinunciando al percorso che aveva intrapreso. Ma con ildi, credo possa avere un pizzico diin più nel palleggio, senza andare sempre in verticale. E nel frattempo, gli accorgimenti di Mou hanno liberato Zaniolo: da seconda punta ha meno vincoli tattici, può concentrarsi sulla fase offensiva. Mentre Veretout può trasformarsi in trequartista ...

Advertising

RadioRossonera : 'Anche dovesse iniziare in panchina, mi aspetto un #Ibrahimovic che vuole essere protagonista, tornare a guadagnars… - kekko_molise87 : @FraCer10 Di sicuro non era NESSUNO come ti racconta Adani e tu ci credi .. Un po' come questa Roma ( del fenomeno… - peppebovajena : @willy_signori Luca bizzarri , Bonolis ,varriale, alvino auriemma, del genio, Anna Trieste, sport Mediaset, Palmier… -