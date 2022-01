Riaperture scuole a febbraio: l’annuncio poco fa del Presidente (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Tifiamo tutti per la ripartenza" della scuola "il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di febbraio". Così il Presidente del Veneto Luca Zaia in un'intervista al 'Corriere della sera'. "Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le scuole. Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa. Ma ci vuole l'onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche", ha sottolineato ricordando che il Veneto fece questa scelta l'anno scorso. Scelta che si rivelò "giusta": "Eravamo in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Tifiamo tutti per la ripartenza" della scuola "il 10 gennaio, ma se ce lo consigliassero gli scienziati, non sarebbe una tragedia rinviare all'inizio di". Così ildel Veneto Luca Zaia in un'intervista al 'Corriere della sera'. "Lo dico subito e con chiarezza: nessuno aspira a tenere chiuse le. Sarebbe una sconfitta per tutti, per ragioni ideali e pratiche, perché conosciamo bene le difficoltà che vivono le famiglie con ragazzi e bambini a casa. Ma ci vuole l'onestà intellettuale di avvisare i cittadini: se i dati epidemiologici dovessero peggiorare, l'ipotesi dello slittamento della data del ritorno in classe è sul tavolo e andrà valutata con attenzione dalle autorità scientifiche", ha sottolineato ricordando che il Veneto fece questa scelta l'anno scorso. Scelta che si rivelò "giusta": "Eravamo in ...

