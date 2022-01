Raddoppia il costo del Gpl | esplode la rivolta in Kazakistan La polizia spara | decine di morti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Astana – Sono continuate per tutta le notte le proteste in. Secondo quanto riferito dalle forze didi manifestanti sono stati uccisi. Nella notte, come riferito dai media, i manifestanti hanno cercato di assaltare vari edifici della. Sono oltre 2mila le persone arrestate, ha reso noto il ministero dell’Interno. Tra le vittime ci sono 12 agenti delle forze dell’ordine, 353 sono rimasti feriti nelle violenze scoppiate ad Almaty, la capitale finanziaria deled epicentro delle proteste. Lo ha riferito l’emittente locale Khabar 24, citando fonti di sicurezza. Uno degli agenti è stato trovato decapitato e ciò “dimostra la natura terroristica delle attività dei gruppi militanti ad Almaty”, hanno dichiarato le fonti. Uomini armati hanno circondato due ospedali ad ...

AGI - Agenzia Italia

Nuova accelerazione dell' inflazione a dicembre e rincari per il carrello della spesa, chela sua crescita. A dicembre 2021, dice l'Istat nelle stime preliminari, l'inflazione ...del...... ma è il "timore" la parola chiave chele citazioni rispetto alla rilevazione dello ...con una riduzione del cuneo fiscale (secondo il 71% dei manager) o una indicizzazione dei salari al...AGI - Omicron spinge la caccia al tampone e i prezzi per un test molecolare, nei laboratori privati accreditati, lievitano in tutta Italia seppur a macchia di leopardo. Mentre al nord, infatti, il cos ...Nei supermercati non se ne trovano quasi più e anche in farmacia iniziano a scarseggiare. Restano gli acquisti online, con prezzi che, anche in questo caso, lievitano ...