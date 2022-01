Pastis – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Via Marcona, 909 – 20129Tel. 333/6729072 Sito Internet: www..it Tipologia: vineria Prezzi: calice di vino 5/7,50€, taglieri 10/15€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAè un piccolo bistrot che ha una proposta food adatta alle diverse ore del giorno, dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e per l’aperitivo. L’offerta è incentrata su un’ampia selezione di piatti caldi e freddi, selezioni di salumi e formaggi e un’attenzione particolare alle tartare. Noi lo abbiamo provato al momento dell’aperitivo optando per un tagliere misto di salumi e formaggi accompagnato da un buon calice di Montepulciano biologico. La selezione di salumi e formaggi si è rivelata molto interessante, in quanto si percepisce la ricerca e l’attenzione dei ...